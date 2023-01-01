  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лейзер Ирина Геннадьевна
Лейзер Ирина Геннадьевна
6.0
0

Лейзер Ирина Геннадьевна

Массажист
Стаж 30 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище. Акушерское дело, 1994 г.
  • Медицинский массаж. Учебный центр "Восточно-Сибирское Экспертно-Консалтинговое Агентство",2023 г.
  • Восточный массаж и оздоровительные практики. Московский институт дополнительного образования, 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи