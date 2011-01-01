  1. Главная
Левкович Лев Станиславович
6.0
0

Левкович Лев Станиславович

Заместитель главного врача
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011 г.
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
