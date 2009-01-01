Врачи
Владивостока
Левина Ольга Михайловна
6.0
0
Левина Ольга Михайловна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Медико-профилактический, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Клиническая лабораторная диагностика", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
