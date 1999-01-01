  1. Главная
Левина Оксана Павловна
7.5
7

Левина Оксана Павловна

Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Педиатрический факультет ВГМУ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе ОУ "Педиатрия", май, 2015 г.
  • Первичная специализация - скорая и неотложная помощь, 2005 г.
  • Первичная специализация - урология, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, МУЗ Детская поликлиника № 1, 2000 - 2005 гг.
  • Врач педиатр, МУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока, 2005 - 2009 гг.
  • Врач педиатр, МУЗ ДГКБ №3 г. Владивостока, 2009 - 2011 гг.
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
7 отзывов

