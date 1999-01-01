Врачи
Владивостока
Левина Оксана Павловна
7.5
7
Левина Оксана Павловна
Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет ВГМУ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе ОУ "Педиатрия", май, 2015 г.
Первичная специализация - скорая и неотложная помощь, 2005 г.
Первичная специализация - урология, 2009 г.
ТУ Избранные вопросы по инфекционным заболеваниям
ТУ Избранные вопросы по эндокринологическим заболеваниям у детей
ТУ Избранные вопросы - Детской хирургия
ТУ Избранные вопросы - Кардиология, ревматология у детей
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр, МУЗ Детская поликлиника № 1, 2000 - 2005 гг.
Врач педиатр, МУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока, 2005 - 2009 гг.
Врач педиатр, МУЗ ДГКБ №3 г. Владивостока, 2009 - 2011 гг.
Врач педиатр, детская клиника "Детка Групп", с 2011 гг. - по настоящее время
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
7 отзывов
