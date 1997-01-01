  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Левина Наталья Юрьевна
Левина Наталья Юрьевна
6.0
0

Левина Наталья Юрьевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Педиатрия, Общее усовершенствование, 2014 г.
  • Ультразвуковая диагностика, Сертификационный цикл, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, заведующая Диагностическим центром, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи