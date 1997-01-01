Врачи
Левина Наталья Юрьевна
Левина Наталья Юрьевна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Педиатрия, Общее усовершенствование, 2014 г.
Ультразвуковая диагностика, Сертификационный цикл, 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, заведующая Диагностическим центром, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
