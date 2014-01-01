Врачи
Владивостока
Левченко Иван Петрович
6.0
0
Левченко Иван Петрович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 54 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1967 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
