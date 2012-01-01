  1. Главная
Левада Наталья Леонидовна
3.9
7

Левада Наталья Леонидовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1981 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертияикат "Офтальмология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
7 отзывов

