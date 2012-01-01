Врачи
Левада Наталья Леонидовна
3.9
7
Левада Наталья Леонидовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1981 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертияикат "Офтальмология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
7 отзывов
