Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лештаев Дмитрий Андреевич
6.6
2
Лештаев Дмитрий Андреевич
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
ул. Русская, 57А
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бабко
Светлана Вячеславовна
Педиатр
,
Зав. отделением
8.8
4
Записаться
Левченко
Антонина Викторовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
9.3
11
Записаться
Колесник
Юлия Александровна
Рентгенолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...