Лепейко Юлия Борисовна
Стаж 21 год
Принимает детей
Проводит амбулаторный прием и диспансерное наблюдение, диагностическое обследование и лечение острых и хронических заболеваний ЛОР-органов у взрослых и детей. Владеет современными методами комплексного лечения больных, выполняет хирургические манипуляции и малые операции (применение синус-катетеров ЯМИК, транстимпанальные введения лекарственных ср-в, катетеризация слуховых труб, проведение внутриносовых блокад и др.). Имеется 11 публикаций в Российских журналах, 5 из которых рекомендованы ВАК.
