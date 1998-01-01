  1. Главная
Лепейко Юлия Борисовна
6.9
4

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1998-2004 гг.
  • Ординатура по оториноларингологии, 2004-2006 гг.
  • Очная аспирантура на базе ВГМУ, 2011-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по оториноларингологии, 2016 г.
  • Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", ГОУД ПО Российская академия, 2011 г.
  • Повышение квалификации "Основы фониатрии", ГБОУ ВПО РНИМЦ им.Пирогова, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Всероссийской ассоциации оториноларингологов
  • Участия в научно-практических конференциях и слете молодых ученых с международным участием
Опыт работы
  • Ассистент кафедры оториноларингологии, ВГМУ, 2011-2015 гг.
  • Сурдолог-оториноларинголог, КГБУЗ ВКБ №1, 2011-2016 гг.
  • Врач-оториноларинголог, Клиника слуха и лор-заболеваний "Парус", с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
По запросу
4 отзыва

