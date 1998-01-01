Лепейко Юлия Борисовна

Проводит амбулаторный прием и диспансерное наблюдение, диагностическое обследование и лечение острых и хронических заболеваний ЛОР-органов у взрослых и детей. Владеет современными методами комплексного лечения больных, выполняет хирургические манипуляции и малые операции (применение синус-катетеров ЯМИК, транстимпанальные введения лекарственных ср-в, катетеризация слуховых труб, проведение внутриносовых блокад и др.). Имеется 11 публикаций в Российских журналах, 5 из которых рекомендованы ВАК.