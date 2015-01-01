Врачи
Лепейко Борис Андреевич
7.0
5
Лепейко Борис Андреевич
Лор (оториноларинголог)
,
Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
5 отзывов
