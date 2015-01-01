  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лепейко Борис Андреевич
Лепейко Борис Андреевич
7.0
5

Лепейко Борис Андреевич

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи