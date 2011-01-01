  1. Главная
Лепёха Варвара Викторовна
6.0
0

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

