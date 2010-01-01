  1. Главная
Леонтьева Наталья Ивановна
6.0
0

Леонтьева Наталья Ивановна

Рефлексотерапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Рефлексотерапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
