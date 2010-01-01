Врачи
Леонтьева Наталья Ивановна
6.0
0
Леонтьева Наталья Ивановна
Рефлексотерапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Рефлексотерапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
