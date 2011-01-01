  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Леонова Алена Михайловна
Леонова Алена Михайловна
6.0
0

Леонова Алена Михайловна

Физиотерапевт
Стаж 27 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Физиотерапия", 2011 г.
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи