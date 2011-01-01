Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Леонова Алена Михайловна
6.0
0
Леонова Алена Михайловна
Физиотерапевт
Стаж 27 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Физиотерапия", 2011 г.
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Воробьева
Наталья Владимировна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Барзеева
Жанна Борисовна
Физиотерапевт
,
Трансфузиолог
6.0
0
Записаться
Гулеватая
Ольга Михайловна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...