  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Леоненко Светлана Анатольевна
Леоненко Светлана Анатольевна
6.3
1

Леоненко Светлана Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи