Ленникова Астхик Сергеевна
6.0
0

Физиотерапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
По запросу
