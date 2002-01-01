  1. Главная
Ленда Инга Вадимовна
6.0
0

Ленда Инга Вадимовна

Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, лабораторная диагностика, фельдшер-лаборант, 1994 г. окончания
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, медицинский технолог, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Новосибирский государственный медицинский университет, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
