Ленда Инга Вадимовна
6.0
0
Ленда Инга Вадимовна
Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Старший медицинский технолог
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, лабораторная диагностика, фельдшер-лаборант, 1994 г. окончания
Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, медицинский технолог, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Новосибирский государственный медицинский университет, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
