  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лемза Ольга Александровна
Лемза Ольга Александровна
4.7
10

Лемза Ольга Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
10 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи