Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лемза Ольга Александровна
4.7
10
Лемза Ольга Александровна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
10 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Яковенко
Ирина Сергеевна
Невролог (невропатолог)
7.0
7
Записаться
Руденко
Людмила Николаевна
Невролог (невропатолог)
6.9
3
Записаться
Пустотина
Надежда Васильевна
Невролог (невропатолог)
5.7
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...