Лемза Маргарита Александровна
6.0
0
Лемза Маргарита Александровна
Эндоскопист
Стаж 40 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Эндоскопия, Сертификационный цикл, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эндоскопист Краевого детского уронефрологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Эндоскопист
По запросу
