Лемза Маргарита Александровна
Лемза Маргарита Александровна

Эндоскопист
Стаж 40 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Эндоскопия, Сертификационный цикл, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-эндоскопист Краевого детского уронефрологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Эндоскопист
