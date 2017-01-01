Лембиков Владислав Олегович
Стаж 6 лет
Принимает детей
Консультативный приём по заболеваниям ЛОР-органов, используя современные подходы в диагностике и лечении патологий ЛОР-органов, как острых так и хронических (аденоидит, риносинусит, средний отит).
Адреса и стоимость приёма
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
