Лембиков Владислав Олегович
6.8
9

Лембиков Владислав Олегович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, лечебное дело, 2017 г.
  • Ординатура по оториноларингологии, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  •  ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия 2021 г - Клиническая оториноларингология. Основы эндоскопической и микроскопической диагностики и лечения заболеваний ЛОР-органов 10.
Участие в ассоциациях
  • Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Опыт работы
  • ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2 — поликлиника» 2017 - 2019 гг. - терапевт
  • ООО «Детская клиника Алёнка» - с 2018 г. по 2023 г. - врач оториноларинголог
  • ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» с 2019 г. по 2021 г - врач оториноларинголог
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
9 отзывов

