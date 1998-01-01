  1. Главная
Леин Григорий Аркадьевич
6.2
1

Леин Григорий Аркадьевич

Травматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая медицинская академия,1998-2004 гг.
  • Ординатура СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 2004-2006гг.
  • Аспирантура СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 2006-2009 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях
  • Член SOSORT - мирового сообщества по консервативному лечению сколиоза
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Scoliologic
ул. Авроровская, 30
1 отзыв

