Леин Григорий Аркадьевич
6.2
1
Леин Григорий Аркадьевич
Травматолог-ортопед
,
Главный врач
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Специалист по лечению идиопатического сколиоза и по корсетам Шено
Информация о враче
Образование
Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая медицинская академия,1998-2004 гг.
Ординатура СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 2004-2006гг.
Аспирантура СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 2006-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Член SOSORT - мирового сообщества по консервативному лечению сколиоза
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Scoliologic
ул. Авроровская, 30
1 отзыв
Запись по телефону
