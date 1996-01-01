Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лебедева Валентина Леонидовна
6.0
0
Лебедева Валентина Леонидовна
Пульмонолог
,
Зав. отделением
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Пульмонология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Форофонтов
Виктор Петрович
Мануальный терапевт
,
Педиатр
,
Пульмонолог
6.3
1
Записаться
Козявина
Нина Валентиновна
Пульмонолог
7.8
6
Записаться
Горовая
Анастасия Анатольевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
17
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...