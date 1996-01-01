  1. Главная
Лебедева Валентина Леонидовна
Лебедева Валентина Леонидовна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 39 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Пульмонология", ТГМУ, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
