Лебедева Майя Евгеньевна
6.3
1

Лебедева Майя Евгеньевна

Хирург
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2011 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Хирургия", ТГМУ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
