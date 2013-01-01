  1. Главная
Лебедева Антонина Валентиновна
Лебедева Антонина Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский институт, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
  • Усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
