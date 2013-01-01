Врачи
Лебедева Антонина Валентиновна
6.0
0
Лебедева Антонина Валентиновна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный медицинский институт, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
0 отзывов
