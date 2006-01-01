Врачи
Лебедева Анастасия Геннадьевна
Лебедева Анастасия Геннадьевна
Терапевт
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Клиническая ординатура по терапии, 2006-2008 гг
Специализация по аллергологии и иммунологии, 2009 г
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2009-2011 год, работала врачом аллергологом-иммунологом в городском Аллергореспираторном центре
2011-2017 год – Участковый терапевт в поликлинике № 4 г. Владивостока
2017-2019 год – врач терапевт в МЦ «Авицена»
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
1800 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
