Лебедев Максим Сергеевич
Стаж 10 лет
Стоматолог-хирург-имплантолог. Проводит хирургическое лечение полости рта.
Имплантация, удаление зубов с презервацией лунки( подсадка кости перед имплантацией), сложные костно-пластические операции, пластика слизистых полости рта (основной акцент на создание плотной десны вокруг имплантатов).
Немедленная нагрузка в день операции( в том числе по методике “All-on-4”)
Устранение рецессии десны.
Имплантация, удаление зубов с презервацией лунки( подсадка кости перед имплантацией), сложные костно-пластические операции, пластика слизистых полости рта (основной акцент на создание плотной десны вокруг имплантатов).
Немедленная нагрузка в день операции( в том числе по методике “All-on-4”)
Устранение рецессии десны.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Ильичева, 27
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Загрузка комментариев...