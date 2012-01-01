Лебедев Максим Сергеевич

Курс "Достижение отличного функционального и эстетического результата с использованием имплантатов Nobel Active", М. Копылов, г. Владивосток, 2012 г.

Курс "Протезирование на имплантатах, достижение оптимального эстетического результата", Г.З. Орджоникидзе, г. Владивосток, 2012 г.

Курс "Практическое применение мембран и костных материалов в имплантологии", В.А. Вайлерт, г. Владивосток, 2013 г.