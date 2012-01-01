  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лебедев Максим Сергеевич
Лебедев Максим Сергеевич
6.6
2

Лебедев Максим Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2011 г. окончания
  • ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, "Стоматология хирургическая", 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Достижение отличного функционального и эстетического результата с использованием имплантатов Nobel Active", М. Копылов, г. Владивосток, 2012 г.
  • Курс "Протезирование на имплантатах, достижение оптимального эстетического результата", Г.З. Орджоникидзе, г. Владивосток, 2012 г.
  • Курс "Практическое применение мембран и костных материалов в имплантологии", В.А. Вайлерт, г. Владивосток, 2013 г.
Еще 18
Участие в ассоциациях
  • Конгресс BioHorizons, Москва, 2012 г.
  • Конференция остеоинтеграции «Восток-Запад», освоение имплантологической системы Asrta Tech, Владивосток, 2012 г.
  • Международный конгресс Nobel Biocare World 2G, г. Владивосток, 2015 г.
Еще 2
Опыт работы
  • Врач стоматолог-хирург, George Dental Group, 2012 - 2014 гг.
  • Врач стоматолог-хирург-имплантолог, «Сона», 2014 - 2016 гг.
  • Врач стоматолог-имплантолог, Медицинский Центр «Гелиодент», 2016 г.- по настоящее время
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДК Дент
ул. Ильичева, 27
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи