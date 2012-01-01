  1. Главная
Лебедев Борис Сергеевич
Лебедев Борис Сергеевич

Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, 2012 г.
  • Интернатура по специальности врач стоматолог общей практики, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1200 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
600 р
