Лебедев Борис Сергеевич
Стаж 13 лет
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Зубосохраняющие операции
- Имплантация любой сложности
- Эстетическое (художественное) восстановление всех групп зубов с помощью композитов
- Восстановление разрушенных зубов титановыми штифтами
- Основная обработка корневых каналов (методика Step Back, Crown Down, система ручных Protaper)
- Эстетическое отбеливание
зубов системой «Zoom4», «Opalescence», «Opalescence Endo»
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1200 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
600 р
