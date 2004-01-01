  1. Главная
Лазовская Ольга Владимировна
6.0
0

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактическое дело, 2004 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов

