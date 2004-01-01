Врачи
Лазовская Ольга Владимировна
6.0
0
Лазовская Ольга Владимировна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактическое дело, 2004 г. окончания
Интернатура по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
