Лазарь Виктория Владимировна
6.0
0

Лазарь Виктория Владимировна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
