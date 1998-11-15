  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лазаренко Светлана Геннадьевна
Лазаренко Светлана Геннадьевна
6.0
0

Лазаренко Светлана Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» 1995г. Диплом ЭВ №658662
  • 24 Интернатура МС ТОФ, Свидетельство №1630, 1998г., «Функциональная диагностика»
Курсы повышения квалификации
  • Министерство Обороны РФ, 24 интернатура медсостава ТОФ, «Функциональная диагностика», свидетельство №1630, 15.11.1998г.
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, «Функциональная диагностика», удостоверение №070000007387, рег. номер 15148 от 02.03.2019г.
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, «Функциональная диагностика», сертификат специалиста №0125070005708, рег. номер 47103 от 02.03.2019г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи