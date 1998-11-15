Лазаренко Светлана Геннадьевна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Направления работы:
• Электрокардиографические исследования
• Суточное мониторирование артериального давления
• Холтеровское мониторирование ЭКГ
• Бифункциональное мониторирование ЭКГ и АД
• Велоэргометрия, тредмил
• Исследование функции внешнего дыхания
Государственные награды: Медаль Министерства Обороны РФ «За трудовую доблесть», приказ Министра Обороны РФ от 18.03.2022 №194.
