  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лавренюк Владимир Валерьевич
Лавренюк Владимир Валерьевич
5.7
1

Лавренюк Владимир Валерьевич

Пульмонолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет - 2015г
Курсы повышения квалификации
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет "Инфекционные болезни" - 2018г
  • ООО "ПрофАудитКонсалт" Фтизиатрия - 2020г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
2090 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
1230 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи