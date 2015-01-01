Врачи
Лавренюк Владимир Валерьевич
5.7
1
Пульмонолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет - 2015г
Курсы повышения квалификации
Тихоокеанский государственный медицинский университет "Инфекционные болезни" - 2018г
ООО "ПрофАудитКонсалт" Фтизиатрия - 2020г
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
2090 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
1230 р
Загрузка комментариев...