  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лаут Наталья Викторовна
Лаут Наталья Викторовна
6.0
0

Лаут Наталья Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи