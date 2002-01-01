  1. Главная
Латышева Наталья Александровна

Эндоскопист, Зав. эндоскопическим отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Лечебный 2002
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндоскопия", 2012 г.
  • Сертификат "Эндоскопия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
