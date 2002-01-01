Врачи
Латышева Наталья Александровна
6.3
1
Латышева Наталья Александровна
Эндоскопист
,
Зав. эндоскопическим отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Лечебный 2002
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия", 2012 г.
Сертификат "Эндоскопия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
1 отзыв
