Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Латарцева Раиса Григорьевна
6.0
0
Латарцева Раиса Григорьевна
Зубной техник
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Деревянко
Татьяна Георгиевна
Зубной техник
6.0
0
Записаться
Кругляков
Василий Владимирович
Зубной техник
6.0
0
Записаться
Тоткалов
Михаил Анатольевич
Зубной техник
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...