Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ласковая Галина Геннадьевна
6.3
1
Ласковая Галина Геннадьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Раздай-Бедина
Татьяна Владимировна
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
,
Врач функциональной диагностики
5.3
8
Записаться
Патрушева
Гелена Владимировна
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
7.2
5
Записаться
Алексейко
Лидия Леонидовна
Невролог (невропатолог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...