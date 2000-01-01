  1. Главная
Ласкавая Маина Ильинична
Ласкавая Маина Ильинична

Хирург
Стаж 58 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1966 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Детская хиpуpгия, Сертификационный цикл, 2015 г.
Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Консультация детей
Хирург
По запросу
