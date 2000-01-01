Врачи
Ласкавая Маина Ильинична
6.0
0
Ласкавая Маина Ильинична
Хирург
Стаж 58 лет
Принимает детей
Присвоено звание "Отличник здравоохранения" 1 мая 2000 года.
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1966 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Детская хиpуpгия, Сертификационный цикл, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Консультация детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
