Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ларионов Андрей Михайлович
6.5
4
Ларионов Андрей Михайлович
Мануальный терапевт
,
Остеопат
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский Государственный медицинский институт, 1982 - 1989 гг.
Интернатура по анестезиологии и реанимации, Хабаровский Государственный медицинский институт, 1989 - 1990 гг.
Ординатура по мануальной терапии, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2001 - 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Институт вертебро-неврологии и мануальной терапии, 2000 - 2006 гг.
ООО»Центр интегративных технологий «ЗДРАВНИЦА», с 2006 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Остеопат
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Красовский
Александр Романович
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
6.1
2
Записаться
Леонова
Юлия Алексеевна
Мануальный терапевт
6.0
2
Записаться
Кудрявых
Андрей Владимирович
Мануальный терапевт
,
Врач ЛФК
7.1
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...