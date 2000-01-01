  1. Главная
Ларионов Андрей Михайлович
6.5
4

Ларионов Андрей Михайлович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный медицинский институт, 1982 - 1989 гг.
  • Интернатура по анестезиологии и реанимации, Хабаровский Государственный медицинский институт, 1989 - 1990 гг.
  • Ординатура по мануальной терапии, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2001 - 2002 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Институт вертебро-неврологии и мануальной терапии, 2000 - 2006 гг.
  • ООО»Центр интегративных технологий «ЗДРАВНИЦА», с 2006 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Остеопат
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
