Лаптева Светлана Ивановна
5.6
6

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Терапия", 2002 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "УЗИ сосудистой системы", Хабаровск, 2006 г.
  • Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, мягких тканей и суставов", ГОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2007 г.
  • Повышение квалификации "Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы, 2007 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
6 отзывов

