Лаптева Светлана Ивановна

Профессиональная переподготовка по специальности "Терапия", 2002 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе "УЗИ сосудистой системы", Хабаровск, 2006 г.
Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, мягких тканей и суставов", ГОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2007 г.
Повышение квалификации "Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы, 2007 г.
Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", работа на тему "Значение эхографии в выявлении дисплазии у детей", 2008 г.
