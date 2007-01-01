  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лаптева Екатерина Михайловна
Лаптева Екатерина Михайловна
6.9
3

Лаптева Екатерина Михайловна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи