Лаптева Екатерина Михайловна
6.9
3
Лаптева Екатерина Михайловна
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
