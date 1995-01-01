  1. Главная
Лапшова Ольга Анатольевна
7.2
4

Лапшова Ольга Анатольевна

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", ВГМИ, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-травматолог-ортопед, КГБУЗ ВП№5, 1995-2010 гг.
  • Заведующая травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед, КГБУЗ ВП№5, с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
4 отзыва

