Лапир Лариса Александровна
6.0
0
Лапир Лариса Александровна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
