Лапинская Анастасия Игоревна
Лапинская Анастасия Игоревна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 08.07.2022- ТГМУ "Лечебное дело", аккредитация
  • 2024г. Ординатура по аллергологии и иммунологии
Курсы повышения квалификации
  • 2020 г. ПК " Актуальные вопросы новой короновирусной инфекции COVID-19"
  • 2022 г. Европейская школа INUNIMAI- Сертификат " Молекулы анафилаксии, астмы, экэемы"
  • 2024г ПК "Реализация учебного процесса с использованием симуляционных образовательных технологий в образовательной организации
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
