Лапинская Анастасия Игоревна
Принимает детей
Ведет прием детей с 2х лет и взрослых с заболеваниями: Бронхиальная астма, атопический дерматит, пищевая аллергия, крапивница, аллергический конъюктивит/ринит, герпес-вирусная инфекция, анафилактический шок (эпизоды в анамнезе), иммунореабилитация после ковида.
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
