Ланкина Гюльвард Владимировна
Ланкина Гюльвард Владимировна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр реабилитации слуха
ул. Спортивная, 11
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
