6.3
1

Лагодный Борис Михайлович

Акушер-гинеколог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, высшее
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
