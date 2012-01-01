Врачи
Лачилов Андриан Витальевич
6.3
1
Лачилов Андриан Витальевич
УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1 отзыв
Информация отправлена. Спасибо!
