Лачилов Андриан Витальевич
6.3
1

УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
По запросу
