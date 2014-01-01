Врачи
Лабина Марина Павловна
6.0
0
Лабина Марина Павловна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
