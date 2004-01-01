  1. Главная
Кюль Марина Алексеевна
Кюль Марина Алексеевна

Кардиолог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
  • Сертификат "Кардиология", ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
