Кюль Марина Алексеевна
6.0
0
Кюль Марина Алексеевна
Кардиолог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Сертификат "Кардиология", ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Кардиолог
0 отзывов
