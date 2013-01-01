Врачи

Квон Наталья Ивановна
Квон Наталья Ивановна
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Основные направления деятельности – лечение, диагностика и профилактика педиатрических заболеваний, обучение грудному вскармливанию, дородовый патронаж.
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 1972 - 1978 гг.
Интернатура по педиатрии в детской больнице №3, г. Владивосток, 1978 - 1980 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по педиатрии, ВГМУ, 1980 г.
Повышение квалификации по педиатрии, инфекционным болезням, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-педиатр, Детская поликлиника №6, 1980 - 2013 гг.
Заведующая педиатрическим отделением, Детская поликлиника №6, 2013 г. – по настоящее время
Врач педиатр, Медицинский центр «Парацельс», 2017 г. – по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
1 отзыв
