Квон Наталья Ивановна
6.3
1

Квон Наталья Ивановна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1972 - 1978 гг.
  • Интернатура по педиатрии в детской больнице №3, г. Владивосток, 1978 - 1980 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по педиатрии, ВГМУ, 1980 г.
  • Повышение квалификации по педиатрии, инфекционным болезням, ТГМУ, 2015 г.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №6, 1980 - 2013 гг.
  • Заведующая педиатрическим отделением, Детская поликлиника №6, 2013 г. – по настоящее время
  • Врач педиатр, Медицинский центр «Парацельс», 2017 г. – по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
