Кузора Елена Владимировна

Диагностика и лечение гормональных нарушений, гипотериоза, диабета, зоба, ожирения, тиреоидита, нарушений метаболизма кальция, метаболического синдрома и других заболеваний щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, синдрома поликистоза яичников, остеопороза и т.д.

Ведение пациентов после операций на органах эндокринной системы.

Консультация женщин с эндокринопатиями, которые планируют и вынашивают беременность