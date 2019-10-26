Кузора Елена Владимировна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Диагностика и лечение гормональных нарушений, гипотериоза, диабета, зоба, ожирения, тиреоидита, нарушений метаболизма кальция, метаболического синдрома и других заболеваний щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, синдрома поликистоза яичников, остеопороза и т.д.
Ведение пациентов после операций на органах эндокринной системы.
Консультация женщин с эндокринопатиями, которые планируют и вынашивают беременность
