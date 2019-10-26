  1. Главная
Кузора Елена Владимировна
Эндокринолог

Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, терапия, 1987 - 1993 гг.
  • Интернатура ВГМИ, «Терапия», 1997 г.
  • ВГМУ, ПП «Эндокринология», 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК "Актуальные вопросы эндокринологии", 2019 г.
  • ФГБУ "Эндокринологический научный центр" г.Москва, ТУ «Остеопороз и остепения", 2016 г.
  • ФГУ "Эндокринологический научный центр" г.Москва, «Репродуктивное здоровье при эндокринопатиях», 2011 г.
Опыт работы
  • Старший ординатор, Главный военный госпиталь Тихоокеанского флота, отделение эндокринологии, 1998 - 2008 гг.
  • Эндокринолог, Краевой Клинический Центр Охраны Материнства и Детства / Краевой Клинический Центр Специализированных Видов Медицинской Помощи, с 2008 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
