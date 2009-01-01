Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кузнецова Виктория Алексеевна
6.0
0
Кузнецова Виктория Алексеевна
Терапевт
,
Физиотерапевт
Стаж 13 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2009 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 2010 г.
Профессиональная переподготовка "Физиотерапия и курортология", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", ТГМУ, 2015 г.
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
Физиотерапевт
1000 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Борисов
Евгений Николаевич
Ревматолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Майстровская
Юлия Витальевна
Ревматолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Самойленко
Елена Витальевна
Пульмонолог
,
Терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...