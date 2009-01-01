  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кузнецова Виктория Алексеевна
Кузнецова Виктория Алексеевна
6.0
0

Кузнецова Виктория Алексеевна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 13 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2009 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 2010 г.
  • Профессиональная переподготовка "Физиотерапия и курортология", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", ТГМУ, 2015 г.
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
Физиотерапевт
1000 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи