  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кузнецова Тамара Сергеевна
Кузнецова Тамара Сергеевна
6.0
0

Кузнецова Тамара Сергеевна

Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая инфекционная больница
ул. Крыгина, 19
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи